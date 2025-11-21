Il Questore dispone la chiusura, per sette giorni, di un bar a Scandiano

Sette giorni di sospensione e quindi la chiusura del bar perché il locale è frequentato da pregiudicati e per fatti che mettono a rischio la sicurezza pubblica, come rilevato dai reiterati interventi dei carabinieri di Scandiano che hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e conseguenti denunce. È questo il provvedimento adottato dal Questure di Reggio Emilia nei confronti di un locale di Scandiano su richiesta dei carabinieri della locale Tenenza che ieri hanno eseguito il provvedimento.

L’esercizio dovrà restare chiuso per sette giorni per motivi di sicurezza pubblica «ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza». La sospensione è stata determinata da motivi di sicurezza pubblica, accertati dai reiterati controlli eseguiti dai Carabinieri della Tenenza di Scandiano nel corso dell’anno che hanno evidenziato come il locale fosse abituale ritrovo di persone gravate da numerosi e gravi pregiudizi penali o considerate pericolose, costituendo così una fonte di pericolo per l’ordine pubblico, come più volte segnalato anche dai cittadini.

Non solo: alcuni interventi con conseguenti denunce sono stati operati dai carabinieri di Scandiano operati per episodi violenti: accoltellamento e rapina verificatisi il 30 agosto scorso per le cui ipotesi di reato i carabinieri di Scandiano hanno identificato e denunciato i presunti responsabili per i reati di lesioni aggravate, rapina e minacce; testata all’interno del bar ai danni di un cliente che aveva redarguito l’aggressore per aver partecipato alla festa di compleanno della fidanzata pur non essendo invitato; aggressione con calci e pugni di un avventore ad opera di un gruppo di 6/7 persone poi dileguatesi ed altri episodi di violenza ripresa dagli organi di informazione locale e nazionale. Infine, a seguito di attività di Polizia Giudiziaria nelle immediate vicinanze, è stato eseguito un sequestro amministrativo di sostanze stupefacenti (hashish), confermando che il locale si prestava a essere un luogo frequentato da soggetti dediti allo spaccio e/o al consumo di droga.

Per tutta questa serie di motivi i carabinieri di Scandiano hanno avanzata proposta di sospensione della licenza del bar che è stata accolta dal Questore di Reggio Emilia che quindi ha emesso il provvedimento che ieri è stato eseguito dai carabinieri scandianesi. Sull’ingresso è stato pertanto affisso il cartello che ne decreta la sospensione per 7 giorni ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.