Al via i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di San Ruffino

Sono iniziati da pochi giorni i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero di San Ruffino, programmati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del piano di cura e riqualificazione dei cimiteri del territorio. L’intervento avrà una durata di circa trenta giorni e fa seguito ai lavori recentemente conclusi al cimitero di Cacciola.

Le opere previste riguardano in particolare il rifacimento degli intonaci e la tinteggiatura finale della cappellina e dei corpi loculi adiacenti. All’interno del complesso cimiteriale verranno inoltre effettuati ulteriori interventi localizzati per sistemare porzioni di intonaco degradato.

Un’attenzione particolare sarà rivolta al lato ovest del muro di cinta, dove si procederà alla ripresa di un’importante fessurazione tramite il ripristino della muratura, il rifacimento dell’intonaco e la tinteggiatura finale.

È infine previsto un intervento di sistemazione della pavimentazione in autobloccante in prossimità dell’ingresso, che sarà riportata in quota per eliminare ristagni d’acqua e migliorare l’accessibilità dell’area.

L’importo complessivo dei lavori è di 20.000 euro oltre IVA, per un totale di 24.400 euro.

Con questo cantiere, l’Amministrazione comunale prosegue il percorso di attenzione diffusa ai luoghi della memoria, attraverso interventi puntuali e concreti volti a garantire decoro, sicurezza e rispetto in tutte le frazioni del territorio scandianese.