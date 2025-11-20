Lunedì 24 novembre ad Albinea il Forum Plenario della Carta Europea per il Turismo

L’Ente Parchi Emilia Centrale invita enti, associazioni, imprese e cittadini a partecipare al Forum Plenario della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), in programma lunedì 24 novembre alle 14:30, nella Sala Civica di Albinea, in via Morandi 9.

L’incontro rappresenta un momento di confronto e di partecipazione dedicato

alla ripresa del percorso condiviso verso la prosecuzione delle attività 2025–2029.

Sarà l’occasione per analizzare i dati statistici del turismo relativi al 2024, ascoltare

le testimonianze e le esperienze degli operatori turistici sulla stagione estiva appena conclusa, discutere dell’ampliamento del Forum ad altri soggetti interessati al Piano delle Azioni 2025–2026 e condividere il programma delle attività e il calendario dei lavori che riprenderanno a gennaio, con i tavoli dedicati al rinnovo della Fase 2 e alla prosecuzione della Fase 3 in collaborazione con i tour operator e in vista dei test-educ tour previsti per il 2026.

Il Forum si inserisce in un contesto di grande soddisfazione per l’Ente Parchi, che ha

ottenuto il rinnovo quinquennale (2025–2029) della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) da parte della Europarc Federation, riconoscimento conferito il 19 novembre a Bruxelles durante la cerimonia ufficiale, a cui ha preso parte la presidente dell’Ente, Luciana Serri. Inoltre, Federparchi ha recentemente assegnato la Certificazione Fase 3 ai tour operator ModenaTur e Itinere, a conferma della qualità del lavoro svolto nel campo del turismo sostenibile.

“Questi riconoscimenti sono il risultato di un lavoro corale e partecipato”, dichiara la presidente Serri. “Il Forum sarà l’occasione per condividere esperienze, idee e nuove prospettive, rafforzando insieme il futuro della Carta Europea per il Turismo Sostenibile e delle nostre aree protette”.