Casina, spintona i carabinieri durante un controllo: un militare ferito, lui denunciato

Avrebbe tentato di opporsi ai controlli di polizia e alla propria identificazione da parte dei Carabinieri, dopo essere stato segnalato poco prima per molestie e minacce all’interno di un esercizio commerciale di Casina. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica e già noto in zona per comportamenti molesti, si sarebbe allontanato dal negozio dopo aver tentato di appropriarsi di generi alimentari senza pagare, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. Una volta rintracciato dai militari, avrebbe iniziato a divincolarsi con forza, insultando e minacciando i Carabinieri e causando a uno di essi lesioni giudicate guaribili dai sanitari in cinque giorni.

I fatti risalgono al 18 novembre scorso quando, intorno alle 11:30, i carabinieri della stazione di Vezzano sul Crostolo venivano inviati dalla Centrale Operativa a Casina a seguito della segnalazione da parte del responsabile di un esercizio commerciale, che riferiva di un soggetto straniero in forte stato di alterazione che avrebbe minacciato il personale e tentato di allontanarsi con prodotti alimentari non pagati. Raccolta la descrizione dell’individuo, noto per precedenti comportamenti molesti nel territorio, i Carabinieri avviavano le ricerche rintracciandolo poco dopo nel centro abitato. Durante l’identificazione, l’uomo avrebbe improvvisamente tentato di sottrarsi ai controlli, cercando di allontanarsi e opponendo resistenza fisica. Divincolandosi con forza e spintonando i militari operanti. Immobilizzato con difficoltà, avrebbe continuato a insultare e minacciare i militari. Nella circostanza uno dei Carabinieri riportava un trauma alla mano, refertato con cinque giorni di prognosi.

Alla luce dei fatti, i militari di Vezzano hanno denunciato il 28enne alla Procura Reggiana, in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.