Reggio Emilia, tentò di violentare una donna ma venne fermato dagli agenti delle Volanti: ora va in carcere

Nella tarda serata di ieri, martedì 18 novembre, operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno proceduto all’arresto di un 29enne di origine nigeriana, gravemente indiziato di aver commesso i reati di lesioni personali aggravate e tentata violenza sessuale, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa lo stesso giorno dal Tribunale Distrettuale della Libertà di Bologna.
I fatti risalgono alla tarda serata del 10 maggio scorso quando gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato avevano tratto in arresto in flagranza di reato il 29enne che, dopo aver incontrato una donna straniera che riposava su una panchina all’interno del parco “Adelina Patti” di Reggio Emilia, le offriva del denaro in cambio di una prestazione sessuale.
Al rifiuto opposto dalla donna, l’uomo iniziava ad aggredirla fisicamente dapprima facendola rovinare per terra colpendola con calci e pugni e poi tentando di costringerla ad un rapporto sessuale non consenziente. Fortunatamente l’uomo non riusciva nel suo intento grazie al tempestivo intervento sul posto degli agenti della Polizia di Stato che procedevano immediatamente al suo arresto in flagranza di reato.
Successivamente il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia convalidava l’arresto del 29enne senza applicare alcuna misura cautelare. Ma in virtù delle evidenze investigative emerse, la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci, proponeva appello al Tribunale delle Libertà di Bologna che, accogliendo il ricorso, disponeva a carico dell’uomo un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
In virtù di quanto sopra, ieri sera gli agenti della Squadra Mobile di Reggio Emilia riuscivano a rintracciare il 29enne in via Makallè e lo arrestavano in esecuzione del suddetto provvedimento dell’Autorità Giudiziaria con contestuale accompagnamento presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia.