Domenica a San Felice “La luce danza irrequieta”, viaggio teatrale e musicale

Bassa modeneseSan Felice sul Panaro
Tempo di lettura Less than 1 min.
Domenica 23 novembre a San Felice sul Panaro, presso il Palaround di via Bassoli alle 18, si svolgerà lo spettacolo “La luce danza irrequieta”, viaggio teatrale e musicale, il cui titolo è tratto dall’omonimo libro di Carla Simons, che ci parla del drammatico vissuto di una ragazza di 22 anni che, nell’Amsterdam degli anni 1942-1943, conobbe il terrore dei rastrellamenti sino all’arresto, alla deportazione e alla morte avvenuta nello stesso anno ad Auschwitz.

Voce recitante di Irene Guadagnini, musica della Young Guitar Orchestra, musiche di Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi.  Ingresso libero. Si concludono così le iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale per l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Nello specifico, l’evento del 23 novembre celebra l’ottantesimo anniversario della liberazione dai campi di concentramento.

 

















