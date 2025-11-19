All’Auditorium di Mirandola sabato “Tartufo”, la commedia di Molière rivista da Michele Sinisi

Sabato 22 novembre inaugura il cartellone di prosa dell’Auditorium che si realizza grazie alla consolidata collaborazione tra ATER Fondazione e l’amministrazione comunale di Mirandola.

In scena Tartufo, nuova produzione di Elsinor Centro di Produzione Teatrale: un grande classico del teatro rivisitato in chiave contemporanea dalla regia di Michele Sinisi, autore di un linguaggio scenico pop, irriverente e sempre attento al presente.

Tartufo, il celebre personaggio nato dalla penna di Molière torna in scena in un adattamento firmato da Michele Sinisi che fonde ironia, ambiguità e riflessione sociale, restituendo tutta la potenza satirica e simbolica di un’opera che, a distanza di secoli, continua a interrogare il nostro tempo. Una commedia brillante e spiazzante, che indaga la tendenza umana a credere alle menzogne e ad abbandonarsi alle illusioni…

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e telefoniche inviando un messaggio WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455