venerdì, 21 Novembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseSan Felice sul Panaro: “Leggiamo note e suoniamo parole” in biblioteca





San Felice sul Panaro: “Leggiamo note e suoniamo parole” in biblioteca

Bassa modeneseSan Felice sul Panaro
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 22 novembre a San Felice sul Panaro, presso la biblioteca comunale “Campi-Costa Giani”, in occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere, appuntamento con “Leggiamo note, suoniamo parole”, primo turno ore 10, per bambini dai 12 ai 24 mesi, secondo turno, ore 11, per bambini dai 24 ai 36 mesi a cura di Francesca Fantoni.

Continuano gli incontri rivolti a bambini e famiglie, nell’ambito del progetto Nati per Leggere – Nati per la Musica, a cura degli esperti della Fondazione scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli. Informazioni e iscrizioni presso la biblioteca comunale, telefono: 0535/86391, 0535/86392, oppure e-mail: biblioteca@comune.sanfelice.mo.it

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.