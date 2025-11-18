San Felice sul Panaro: “Leggiamo note e suoniamo parole” in biblioteca

Sabato 22 novembre a San Felice sul Panaro, presso la biblioteca comunale “Campi-Costa Giani”, in occasione della Settimana Nazionale Nati per Leggere, appuntamento con “Leggiamo note, suoniamo parole”, primo turno ore 10, per bambini dai 12 ai 24 mesi, secondo turno, ore 11, per bambini dai 24 ai 36 mesi a cura di Francesca Fantoni.

Continuano gli incontri rivolti a bambini e famiglie, nell’ambito del progetto Nati per Leggere – Nati per la Musica, a cura degli esperti della Fondazione scuola di musica Carlo e Guglielmo Andreoli. Informazioni e iscrizioni presso la biblioteca comunale, telefono: 0535/86391, 0535/86392, oppure e-mail: biblioteca@comune.sanfelice.mo.it