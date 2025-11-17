Reggio Emilia, “La Provincia Orienta”: oltre 4.600 ingressi al Salone dell’Orientamento

Nuovo record di partecipazione per il Salone dell’Orientamento “La Provincia Orienta”, promosso dalla Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, che sabato 8 novembre ha accolto a Palazzo Dossetti oltre 4.600 studenti della scuola secondaria di I grado e le loro famiglie.

Alle 17 erano già 4.679 gli ingressi registrati, ben oltre le 3.262 presenze dello scorso anno, con un’affluenza particolarmente alta tra le 10.30 e le 13.00 e nuovamente dalle 14.30 alle 16.00.

Un successo che conferma l’efficacia di un format ormai consolidato: tutte le 24 scuole superiori reggiane (statali e paritarie) e i 6 Enti accreditati del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – Centro Studi e Lavoro La Cremeria, Enaip Don Agostini, Fondazione Simonini, Form.Art, Ciofs/FP Emilia-Romagna e Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana – si sono presentati insieme per una giornata di incontro diretto con le famiglie. I dirigenti scolastici, affiancati da docenti e studenti, hanno illustrato indirizzi, percorsi e opportunità formative, rispondendo alle tante domande e curiosità dei visitatori.

“Questo appuntamento conclude il calendario annuale di Provincia Orienta, ma il lavoro di orientamento non si ferma mai – sottolinea la vicepresidente Francesca Bedogni, con delega alla Scuola –. L’orientamento è un percorso continuo, che accompagna i ragazzi durante tutto l’anno scolastico e che la Provincia sostiene con programmazione, strumenti e collaborazione costante con le scuole del territorio. Aiutare ogni studente a trovare la propria strada significa investire sul futuro della nostra comunità.”

Accanto agli eventi di ottobre e novembre, la Provincia di Reggio Emilia conferma anche per quest’anno la pubblicazione della “Guida alla Scelta”, una vera e propria bussola per studenti e famiglie che raccoglie in un unico volume tutte le scuole e i percorsi formativi del territorio.

La guida, stampata ogni anno in oltre 6.000 copie, distribuite senza alcun costo a tutti gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado dal Ventasso a Reggiolo entro la metà di dicembre. L’edizione 2026 andrà in stampa a fine novembre per includere le variazioni dei quadri orari derivanti dall’autonomia scolastica e le eventuali novità approvate a livello regionale nell’offerta di istruzione delle scuole superiori. La Provincia di Reggio Emilia è tra le pochissime in Italia ad aver mantenuto la stampa cartacea della guida, una scelta dettata dal forte apprezzamento e dalla costante richiesta da parte di studenti, famiglie e insegnanti. Come ogni anno, la guida sarà inoltre disponibile online per la consultazione e il download sul sito della Provincia. Un’iniziativa molto apprezzata da ragazzi, genitori e insegnanti, perché consente di avere a disposizione – in formato cartaceo e digitale – tutte le informazioni utili per una scelta consapevole.

Il percorso di orientamento proseguirà nei prossimi mesi anche con i colloqui individuali di Orientanet, lo sportello provinciale che offre consulenza personalizzata per studenti e famiglie.

Sul sito della Provincia è disponibile la sezione dedicata all’orientamento, con materiali utili, la mappa interattiva del Salone, il calendario completo degli open day e le informazioni aggiornate sulle opportunità formative del territorio: www.provincia.re.it/la-provincia-orienta