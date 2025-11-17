Furto di pallet in un’azienda reggiana grazie alla complicità di un dipendente

La notte del 14 novembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Rubiera hanno concluso con successo un mirato servizio di osservazione, attuato anche grazie a elementi in possesso di un’agenzia di investigazione privata, in merito al furto di bancali patito da un’azienda di Reggio Emilia. L’operazione ha permesso non solo di acquisire elementi di presunta responsabilità a carico di due uomini, tra cui un dipendente della ditta derubata, ma anche di recuperare la refurtiva dell’ultimo colpo, consistente in cinquantina di pallet.

La notte del 14 novembre, a seguito dei riscontri emersi dalle attività d’indagine relative alla denuncia di furto di bancali sporta dal direttore di produzione di una società di Reggio Emilia, i carabinieri della stazione di Rubiera predisponevano un servizio coordinato di monitoraggio. Poco prima delle ore 5:30, in prossimità di un varco lettore targhe comunale, veniva intercettato un furgone che successivamente faceva ingresso nel cortile dell’azienda. Grazie alla complicità del dipendente infedele, iniziavano le operazioni di carico di svariati pallet. Ultimate le operazioni, una volta uscito dalla zona di pertinenza della ditta, il furgone veniva immediatamente intercettato dai militari operanti. Il conducente, un 70enne di Bagnolo in Piano, ammetteva di essersi recato lì in accordo con il dipendente per caricare pallet. A seguito di un controllo veicolare, il mezzo risultava carico di 54 (cinquantaquattro) bancali “EPAL”. Il conducente, sprovvisto di lettera di vettura o documentazione che potesse giustificare il possesso, non era in grado di dimostrare la liceità del carico. Il direttore di produzione, giunto sul posto, confermava che l’ingresso e il carico non erano in alcun modo autorizzati dalla società. Acquisiti gli elementi di presunta responsabilità a carico di entrambi gli uomini per concorso in furto aggravato, i due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria reggiana. I bancali sono stati immediatamente restituiti all’azienda derubata.

Con l’accusa di concorso in furto aggravato, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, un 50enne dipendente dell’azienda derubata e un 70enne pensionato (identificato come il conducente del furgone), entrambi residenti a Bagnolo in Piano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.