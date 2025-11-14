sabato, 15 Novembre 2025
Furto con scasso in negozio di telefonia a Reggiolo

Notte di raid furtivo a Reggiolo, dove i Carabinieri di Guastalla sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in via Roma per un furto con scasso ai danni di un negozio di telefonia. Secondo la ricostruzione dei militari, ignoti malviventi hanno agito riuscendo a forzare la cancellata esterna e, successivamente, a scardinare la porta d’ingresso per accedere ai locali.

Una volta all’interno, i ladri hanno rapidamente asportato diversi smartphone in esposizione e altro materiale informatico. L’entità esatta del bottino, sia in termini di quantità che di valore economico, è ancora in fase di inventario da parte del proprietario. Sulla vicenda, i Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

















Redazione 1

