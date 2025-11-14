venerdì, 21 Novembre 2025
Con “Otello – di precise parole si vive” di Lella Costa prosegue la stagione del Comunale di Bomporto

Bassa modeneseBomportoTeatro

La stagione 2025/2026 del Cinema Teatro Comunale di Bomporto (MO) curata da ATER Fondazione continua martedì prossimo 18 novembre con il primo spettacolo di prosa: “Otello – di precise parole si vive” con Lella Costa diretta da Gabriele Vacis.

Dopo 24 anni, attrice e regista riportano in scena il loro Otello, preservando intatta la sostanza narrativa, ma intervenendo sulle parti in cui la contemporaneità richiede un aggiornamento. Se poi si aggiunge una trama folgorante, il cui riassunto potrebbe sembrare una notizia di cronaca di oggi, allora ci si rende conto di quanto sia necessario continuare a raccontare questa storia: un lavoratore straniero altamente qualificato, un matrimonio misto, una manipolazione meschina e abilissima, un uso doloso e spregiudicato del linguaggio, un femminicidio con successivo suicidio del colpevole.

Si possono effettuare prenotazioni telefoniche all’indirizzo teatrocomunalebomporto@ater.emr.it al numero 059 800776 e con messaggio WhatsApp al numero 333 242474

















