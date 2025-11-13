sabato, 15 Novembre 2025
Tre feriti in un tamponamento tra furgoni in A1 nel reggiano

Tre uomini sono rimasti feriti questo pomeriggio in un tamponamento tra due furgoni avvenuto intorno alle 16:30 in A1,km 123 Nord, all’altezza di Gattatico. Il più grave un 39enne, trasportato all’Ospedale di Parma con codice di massima gravità. Ferite meno gravi per un altro 39enne ed un 54enne, pure loro trasportati all’ospedale di Parma. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, i Vigili del fuoco di Sant’Ilario e la Polizia stradale di Reggio Emilia.

Sempre i Vigili del fuoco di Sant’Ilario sono intervenuti intorno alle 20:00 in via Fratta a San Polo d’Enza, per soccorrere un uomo di 74 anni finito fuori strada con la propria auto. L’anziano, che ha riportato ferite di media gravità, è stato trasportato al Santa Maria di Reggio Emilia. Sul posto la CRI locale e i carabinieri di San Polo d’Enza.

















