Prima edizione di BtoB Awards Modena

Nella serata di mercoledì 12 novembre, presso la Camera di Commercio di Modena, si è tenuto il Teaser Event di BtoB Awards Modena 2025, il premio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali della città e della sua provincia. Un format di Hubnet Communication e Esse Editore.

Alla presenza di oltre un centinaio ospiti tra aziende candidate, partner istituzionali, imprenditori e professionisti, è stata presentata la prima edizione, le categorie del concorso e le aziende selezionate.

BtoB Awards Modena 2025 è realizzato grazie al supporto di KPMG, UniCredit, Generali Carpi Modena Sassuolo, F. Veronesi & Figli, Fontana Gruppo, WelfAIre, Hubnet Communication, BtoB Circle, Esse Editore, Porsche – Centri Porsche Bologna Modena Mantova, TRC.

Hanno concesso il loro patrocinio all’iniziativa anche: Regione Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna, Camera di Commercio Modena, Confindustria Emilia Area Centro, Lapam Confartigianato Imprese Modena – Reggio Emilia, Confapi Emilia, Fondazione Etica, Siderweb, Upiveb.

LE AZIENDE NOMINATE

Sono 8 le categorie in gara per ognuna delle quali concorrono 6 aziende, per un totale di 48

imprese in gara. I vincitori per categoria saranno il frutto delle votazioni della giuria istituzionale combinata a quella del voto popolare espresso attraverso il sito www.btobawards.it.

Le nomination:

1. GRANDE IMPRESA:

– AIMAG

– C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi

– COPROP – Italia Zuccheri

– Granterre

– Iperceramica

– Nostromo

2. PMI:

– C.F.R.

– Ercopac

– Makeitalia

– PM

– Trascar

– Sada cavi

3. IMPRESE STORICHE:

– Acetaia Giusti

– Casoni

– CPL Concordia

– Gruppo Fabbri

– MENU

– Salami

4. ESG

– Chimar

– Consorzio del Cimone

– Evicarri S.p.a. Società Benefit

– Hansa TMP

– Trenton

– Villani

5. INNOVAZIONE

– Eurosets

– Life

– Medica

– Performs

– RI.MOS.

– Sixtema

6. WORLDWIDE

– Emilceramica

– Florim

– Imalpal Group

– Italvibras G. Silingardi

– Novabell

– Sai

7. FIRST GENERATION

– Cooltech

– Doxee

– Glamora

– Innovative Solutions

– Pulcranet/Holyart

– Socage

8. CONTINUOUS IMPROVEMENT

– A.I.M.E.

– Caseificio 4 Madonne

– Duerre Tubi Style Group

– Gruppo SEM

– Malagoli Aldebrando

– Moulding Service

LE VOTAZIONI

Da oggi fino al 25 novembre la votazione è aperta a tutti sul sito internet dell’iniziativa; il voto verrà combinato con quello dei partner istituzionali; da qui usciranno i nomi dei vincitori di ciascuna categoria e il vincitore assoluto. I vincitori finali verranno proclamati il 2 dicembre nel corso del Gala Event nella prestigiosa cornice dell’Accademia Militare di Modena (partecipazione solo su invito).

I profili di tutte le aziende in gara saranno inseriti in un numero Gold della rivista BtoB, che verrà diffusa in occasione del Gala event, ma le interviste agli imprenditori e manager a capo delle aziende in nomination saranno pubblicate nei prossimi giorni anche sui canali social dedicati all’iniziativa.

BTOB AWARDS

Il premio è nato nel 2010 per celebrare le imprese eccellenti per volontà di Hubnet Communication e della rivista Best to Brianza, edita da Esse Editore. Il premio rappresenta per le aziende del territorio uno degli appuntamenti di business più importanti. BtoB Awards cresce inoltre con il progetto Grand Tour, che nel 2025 porta il format di BtoB alla ricerca delle migliori imprese della Brianza (Monza, Como e Lecco), di Brescia e Modena.