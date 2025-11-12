Trattore stradale a fuoco ieri sera a Castelnovo Sotto

Incendio di un trattore stradale ieri sera intorno alle 22:30 in via San Biagio a Castelnovo Sotto. Le fiamme, di probabile natura accidentale, attribuibili ad un guasto elettrico, hanno distrutto il mezzo nonostante l’intervento di tre squadre dei Vigili del fuoco intervenute da Sant’Ilario e da Reggio Emilia. Non si segnalano feriti. Sul posto i carabinieri di Luzzara.
