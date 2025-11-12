mercoledì, 12 Novembre 2025
Incendio nella notte in appartamento a Cadelbosco Sopra

Bassa reggianaCadelbosco SopraCronacaReggio Emilia
immagine d’archivio

Poco dopo l’una di oggi, 12 novembre, su segnalazione della Centrale Operativa di Guastalla, la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Cadelbosco Sopra è intervenuta in via Galleria Carretti dove era stato segnalato un principio di incendio all’interno dell’abitazione di proprietà di un operaio 64enne.

Sul posto i militari, unitamente ai Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, accertavano che l’incendio, sviluppatosi nella cucina dell’appartamento, era probabilmente dovuto ad un malfunzionamento elettrico della cappa. Al momento dell’incendio il proprietario non era presente in casa. Una volta rientrato si rendeva conto di quanto accaduto, e comunque l’incendio si era già spento spontaneamente e vi era soltanto fumo intenso in tutto l’ambiente.

L’incendio ha danneggiato completamente la cucina, annerendo il soffitto e le pareti. Non vi sono stati feriti. Nessun danno è stato riscontrato al condominio o a terze persone.

















Redazione 1

