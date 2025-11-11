martedì, 11 Novembre 2025
Domenica, al Teatro Comunale di Rio Saliceto, “Il Letto Ovale” con la regia di Paolo Di Nita

Reggio EmiliaRio SalicetoTeatro
Tempo di lettura Less than 1 min.
Una versione inedita de “Il Letto Ovale”, una delle più esilaranti commedie degli inglesi Ray Cooney e John Chapman, che ha per protagonisti Philip, un editore di successo e sua moglie Johanna, che vivono in un lussuoso appartamento sovrastante la casa editrice.

I nervi saldi e la pacatezza di Philip vengono messi a dura prova da Alistair, l’arredatore di grido assunto da Johanna per rinnovare il loro appartamento. Nella camera da letto un insolito talamo ovale scatenerà gli ormoni di tutti i personaggi, mentre l’intrecciarsi di sospetti tradimenti e ambigui malintesi porteranno il caos in quella che per Johanna e Philip sarebbe dovuta essere una tranquilla serata. Ad aggiungersi agli elementi originali della storia, vi saranno nuovi personaggi e nuove scene nella riscrittura del regista Paolo Di Nita, trasformando una spassosa commedia in uno spettacolo davvero inconsueto.

Appuntamento al Teatro Comunale di Rio Saliceto domenica 16 novembre alle 18:00.

Regia di Paolo Di Nita – Testo di Ray Cooney e John Chapman – testi e libero adattamento di Paolo Di Nita – Produzione QUELLI DEL ’29 con Ilaria Pasetto, Fabio Abbá, Elena Alberini, Annalisa Carletti, Irene Baraldi, Maria Sammartino, Elisa Ghelfi, Giuseppe Danucci, Luca Soliani.

 

Info e prenotazioni: 366.320.6544

















Redazione 1

