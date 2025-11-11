Domenica, al Teatro Comunale di Rio Saliceto, “Il Letto Ovale” con la regia di Paolo Di Nita

Una versione inedita de “Il Letto Ovale”, una delle più esilaranti commedie degli inglesi Ray Cooney e John Chapman, che ha per protagonisti Philip, un editore di successo e sua moglie Johanna, che vivono in un lussuoso appartamento sovrastante la casa editrice.

I nervi saldi e la pacatezza di Philip vengono messi a dura prova da Alistair, l’arredatore di grido assunto da Johanna per rinnovare il loro appartamento. Nella camera da letto un insolito talamo ovale scatenerà gli ormoni di tutti i personaggi, mentre l’intrecciarsi di sospetti tradimenti e ambigui malintesi porteranno il caos in quella che per Johanna e Philip sarebbe dovuta essere una tranquilla serata. Ad aggiungersi agli elementi originali della storia, vi saranno nuovi personaggi e nuove scene nella riscrittura del regista Paolo Di Nita, trasformando una spassosa commedia in uno spettacolo davvero inconsueto.

Appuntamento al Teatro Comunale di Rio Saliceto domenica 16 novembre alle 18:00.

Regia di Paolo Di Nita – Testo di Ray Cooney e John Chapman – testi e libero adattamento di Paolo Di Nita – Produzione QUELLI DEL ’29 con Ilaria Pasetto, Fabio Abbá, Elena Alberini, Annalisa Carletti, Irene Baraldi, Maria Sammartino, Elisa Ghelfi, Giuseppe Danucci, Luca Soliani.

Info e prenotazioni: 366.320.6544