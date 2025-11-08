Castelnovo sotto. auto a fuoco nella notte

I militari della locale Stazione Carabinieri sono intervenuti poco prima della 3 a Castelnovo Sotto, unitamente ai Vigili del Fuoco di Sant’Ilario d’Enza, a seguito di un principio d’incendio che ha interessato un’autovettura Ford Ranger di proprietà di una settantenne. Il rapido intervento ha permesso di contenere i danni, che risultano circoscritti al cofano motore. Le cause dell’evento sono attualmente in corso di accertamento, ma l’ipotesi più accreditata, data la natura del principio d’incendio, propende per la probabile origine dolosa. Al riguardo i Carabinieri di Castelnovo Sotto hanno avviato le indagini.