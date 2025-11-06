Trovato con documenti falsi, 21enne arrestato a Reggio Emilia

Nel pomeriggio di martedì 4 novembre, personale della Squadra Mobile di Reggio Emilia ha tratto in arresto un 21enne originario del Belgio per l’ipotesi di reato di possesso di documenti di identità falsi.

L’attività degli investigatori reggiani ha avuto inizio lo scorso 17 ottobre, quando gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia avevano già deferito in stato di libertà il giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In quell’occasione, durante un controllo effettuato in un appartamento da lui utilizzato, il 21enne era stato beccato mentre tentava di disfarsi di due pacchetti di caramelle che poi si appurava contenessero diverse palline di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 25 grammi.

A quel punto hanno avuto inizio le attività di indagine da parte della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica, all’esito delle quali è emerso che il giovane fosse in possesso di diversi documenti di identità validi per l’espatrio, asseritamente rilasciati da autorità belga, francesi e spagnole, di cui veniva accertata la falsità.

Sulla base di quanto sopra, il 21enne veniva rintracciato a Reggio Emilia dagli agenti della Squadra Mobile, tratto in arresto in flagranza di reato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.