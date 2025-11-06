Tamponamento in A1 nel reggiano, sette mezzi coinvolti

Sette automezzi coinvolti in un tamponamento, questa mattina poco dopo le 7:30 sulla A1, km 127 sud, in territorio reggiano. Sul posto i Vigili del fuoco da Sant’Ilario d’Enza, i sanitari del 118 e la Polizia di Stato. Alle 9:00 si registravano 9 km di coda.
