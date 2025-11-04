Scuola, sabato 8 novembre torna il Salone dell’orientamento “La Provincia Orienta”

La Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, promuove sabato 8 novembre 2025 il Salone dell’orientamento “La Provincia Orienta”, la giornata dedicata alla presentazione degli istituti superiori e degli Enti di Formazione Professionale della provincia.

L’evento si terrà dalle 10.00 alle 17.00 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia – Palazzo Dossetti (viale Allegri 9, Reggio Emilia).

Il Salone rappresenta l’occasione per le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di I grado di incontrare in un unico luogo tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio – 24 istituti statali e paritari – insieme ai sei Enti accreditati del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Una giornata per conoscere da vicino indirizzi di studio e opportunità formative, con stand informativi, studenti e docenti pronti a rispondere a domande e curiosità.

“Poter incontrare in un’unica sede tutte le scuole della città e della provincia è un valore aggiunto importante per le famiglie – sottolinea la vicepresidente Francesca Bedogni, con delega alla Scuola –. È un’occasione per capire meglio l’offerta formativa reggiana e per orientarsi in modo consapevole, valorizzando le attitudini di ogni ragazzo e ragazza”.

Durante la giornata sarà possibile scaricare sul proprio telefono la mappa interattiva del Salone, uno strumento utile per orientarsi tra gli spazi dell’Università e consultare con facilità l’elenco delle scuole presenti.

Il Salone dell’8 novembre chiude il percorso 2025 di “La Provincia Orienta”, iniziato con l’incontro informativo del 16 ottobre rivolto alle famiglie.

L’impegno della Provincia proseguirà con la pubblicazione della nuova “Guida alla scelta 2026”, distribuita in 6.000 copie a tutti gli studenti delle classi terze nel mese di dicembre, e con i colloqui individuali di Orientanet, lo sportello dedicato all’orientamento personalizzato.

Sul sito della Provincia è inoltre disponibile una sezione dedicata all’orientamento, con materiali utili, il calendario completo degli open day e approfondimenti su scuole e percorsi formativi:

🔗 www.provincia.re.it/la-provincia-orienta

Per informazioni: orientanet@provincia.re.it – 0522 444196