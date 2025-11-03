La nuova Direttrice del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria sarà la prof.ssa Elena Degoli

Il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (DISMI) di Unimore avrà una nuova direttrice. A guidarlo sarà la prof.ssa Elena Degoli, eletta al primo turno dal Consiglio di dipartimento del DISMI tenutosi il 21 Ottobre, con 48 voti su 71 votanti.

L’elezione segna un passaggio importante per il dipartimento, che eroga gli storici corsi di laurea in Ingegneria Gestionale e Meccatronica e i recenti Corsi magistrali erogati in inglese in Digital Automation Engineering e Energy Engineering oltre che la Laurea Professionalizzante in Tecnologie per l’Industria Intelligente. La prof. Elena Degoli subentrerà al prof. Massimo Milani, che ha guidato il DISMI negli ultimi anni.

Professoressa Ordinaria in Fisica Teorica della Materia, la nuova Direttrice svolge attività di ricerca su sistemi a stato solido nanostrutturati, per caratterizzare e predire le proprietà strutturali, ottiche, elettroniche e di trasporto di materiali di nuova generazione per applicazioni in campo elettronico, fotonico, ed energetico.

“Accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità il nuovo incarico, consapevole della complessità del ruolo e del valore della collaborazione con tutte le componenti del Dipartimento. – ha dichiarato la prof.ssa Elena Degoli. Desidero ringraziare il professor Massimo Milani per il forte impegno e la dedizione dimostrati negli anni di direzione del Dipartimento. Rivolgo un sentito ringraziamento alla componente studentesca, al personale docente e ricercatore, al personale tecnico-amministrativo e a tutte le persone che, con professionalità e passione, contribuiscono ogni giorno alla vita del Dipartimento”.

“Nel prossimo triennio – prosegue la Direttrice – intendo mantenere con tutte e tutti un dialogo costante e trasparente, per proseguire insieme un percorso di crescita nella ricerca, nella didattica e nelle attività di terza missione, valorizzando l’innovazione e l’eccellenza nel lavoro e nello studio. L’obiettivo è svolgere al meglio il nostro ruolo all’interno dell’Ateneo e rafforzare il nostro posizionamento nel più ampio panorama tecnico e scientifico locale, nazionale e internazionale”.

Elena Degoli, Professoressa Ordinaria di Fisica Teorica della Materia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, dopo il dottorato di ricerca in Fisica ha proseguito le sue ricerche presso l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia e successivamente presso UNIMORE dove tra il 2006 e il 2015 è stata ricercatrice e poi Professore associato per il settore Fisica della Materia presso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria. La sua attività di ricerca si concentra sulla teoria dei sistemi a stato solido, in particolare nanostrutture, con l’obiettivo di studiare, caratterizzare, progettare e predire le proprietà strutturali, elettroniche, ottiche (lineari e non lineari) e di trasporto dei materiali per applicazioni nei campi elettronico, fotonico ed energetico, mediante metodi a principi primi, con applicazioni e ricadute su dispositivi di memoria, fotovoltaico e batteria di nuova generazione. Ha inoltre coordinato contratti industriali e progetti di ricerca nazionali e internazionali su temi strategici quali energia sostenibile, mobilità, calcolo ad alte prestazioni (HPC) e valorizzazione del patrimonio culturale. Fa parte del Working Group attivo della European Cooperation in Science and Technology (COST), Action CA18234 “Computational Materials Sciences for Efficient Water Splitting with Nanocrystals from Abundant Elements”.