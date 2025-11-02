Crash test in piazza a Scandiano e Reggio Emilia

Cosa succede quando un’auto si ribalta con i passeggeri a bordo? Quanto conta davvero una cintura di sicurezza anche solo a 10 km orari? Sono domande a cui risponderanno – in modo diretto e coinvolgente – le due giornate del Crash Test Tour, in programma martedì 4 novembre a Scandiano e mercoledì 5 novembre a Reggio Emilia, nell’ambito del progetto regionale Strade Future.

Protagonista dell’iniziativa sarà un TIR attrezzato con simulatori professionali tra i più avanzati in Europa. I partecipanti potranno sperimentare il carrello d’impatto, che simula un arresto improvviso a bassa velocità senza cintura, e il veicolo di ribaltamento, una Smart su struttura rotante che dimostra l’efficacia delle cinture in caso di capovolgimento. Saranno inoltre effettuate prove con manichini crash test non assicurati, che mostrano con immediatezza il rischio di espulsione dal veicolo in caso di ribaltamento multiplo.

Durante le attività – rivolte in particolare alle classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari della provincia – saranno proiettati video reali di crash test, con spiegazioni semplici ma efficaci su energia cinetica, airbag, pretensionatori e sistemi di ritenuta per bambini. Le mattinate si apriranno con i saluti istituzionali delle autorità.

Il progetto Strade Future, promosso da UPI Emilia-Romagna con la partecipazione delle Province aderenti, tra cui quella di Reggio Emilia, prevede attività di formazione, controlli stradali e comunicazione educativa su tutto il territorio regionale. Le tappe reggiane del Crash Test Tour sono organizzate dalla Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con i Comuni di Scandiano e Reggio Emilia, l’Ufficio Scolastico Territoriale, le Polizie locali, l’ACI, l’AUSL, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il 118, la Protezione Civile, l’Osservatorio regionale di educazione stradale e l’associazione Luoghi di Prevenzione.

INFO EVENTI

Martedì 4 novembre 2025 l’evento si terrà a Scandiano, nel piazzale delle piscine di via Palmiro Togliatti. Sono previste due rappresentazioni, alle ore 9:15 e 11:15, riservate prioritariamente agli studenti dell’Istituto Gobetti.

Mercoledì 5 novembre 2025 il Crash Test Tour farà tappa a Reggio Emilia, in Piazza della Vittoria / Piazza Martiri del 7 Luglio, con gli stessi orari. Nella stessa occasione, sul plateatico antistante l’Isolato San Rocco, sarà presentato anche il progetto “Il Monopattino Itinerante”, in collaborazione con la Polizia Locale di Reggio Emilia.