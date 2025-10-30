Commemorazione dei defunti: Assofioristi Modena invita ad acquistare dal fiorista di fiducia e a contrastare l’abusivismo

La commemorazione dei defunti, conosciuta anche come “giorno dei morti” che si celebra il

2 novembre, è un’importante ricorrenza molto sentita in tutto il Paese, dedicata al ricordo di tutti coloro che non ci sono più. Il 2 novembre pertanto anche nella nostra provincia

moltissime persone faranno visita ai propri cari al cimitero, per onorare la loro memoria con

un omaggio floreale.

Come sempre tra le prime scelte ci sono i crisantemi, fiori simbolo di questa ricorrenza e

adatti alle temperature autunnali. A seguire ci sono le rose, i gigli e i garofani. In molti

scelgono anche l’orchidea.

Per Daniele Marsigli, referente di Assofioristi Confesercenti Modena e titolare della

“Casa del Fiore” a Savignano sul Panaro: “la commemorazione dei defunti si conferma,

per il settore, la prima ricorrenza dal punto di vista commerciale. Negli anni, il fiore più scelto è rimasto il crisantemo. Scegliere con cura il fiore da portare al cimitero significa dare valore al ricordo dei propri cari”.

Marsigli aggiunge che i fiori non hanno subito rincari: “I prezzi sono stabili, in linea con quelli dell’anno scorso.”

Con l’avvicinarsi della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, resta alto il

rischio di venditori abusivi. Per questo Assofioristi ha chiesto maggiori controlli da parte delle autorità competenti. “Abbiamo chiesto alle Amministrazioni Locali – aggiunge Marco Poggi, responsabile delle Politiche Associative di Confesercenti Modena – un impegno

straordinario contro i venditori abusivi di fiori, per tutelare il settore e promuovere la legalità.

È importante sensibilizzare i consumatori perché non acquistino prodotti derivanti dal

commercio illegale, ma si rivolgano esclusivamente ai rivenditori ufficiali.”

Marsigli invita i consumatori a sostenere i fioristi del territorio: “Acquistare nei negozi di

prossimità significa scegliere qualità, professionalità e fiducia. I fioristi locali non offrono solo fiori, ma esperienza, passione e attenzione al cliente. Scegliere queste attività vuol dire difendere la legalità e sostenere un tessuto sociale che dà valore alla comunità, ogni giorno.”