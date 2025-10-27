Sabato al Teatro di Rio Saliceto “Piume al vento”

Sabato 1 novembre alle 21:00 al Teatro di Rio Saliceto “Piume al vento” per la regia di Paolo Di Nita. Testi e libero adattamento di Paolo Di Nita e Federico Bertesi. Produzione QUELLI DEL ’29. Con Domenico Riva, Nicoletta Mancin, Luca Liscio, Maria Giulia Marri, Francesca Rigoglioso, Francesco Orlandi, Raffaele Cantini, Marcella Torro, Agnese Mauri, Beatrice Bonifazi, Sara Greco.

Il Commissario Edoardo Papotti e sua sorella Sara arrivano nel tranquillo agriturismo di campagna del defunto fratello gemello Bernardo e scoprono con stupore la presenza di diverse giovani donne che girano per quella casa. Sono queste le premesse della nuova esilarante commedia targata Quelli del 29. Tra equivoci e fraintendimenti, tra reggiseni e religione, tra difetti e ridicolizzazioni, che si tradurranno in una confusione totale e in un caos terrificante. Un’ambientazione fuori dal tempo e dalle molteplici sfaccettature, in un libero adattamento della farsa di Derek Benfield.

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI: 366.320.6544 dal Lunedì al Venerdì dalle 10.30 alle 12.30. Sabato e domenica solo Messaggi WhatsApp