martedì, 28 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaCrisi TracMec di Mordano, verso il ritiro della procedura di licenziamento





Crisi TracMec di Mordano, verso il ritiro della procedura di licenziamento

BolognaEconomiaLavoro
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

“L’annuncio della disponibilità dell’azienda a ritirare i licenziamenti è indubbiamente un passo avanti, anche se non possiamo che prendere atto del permanere della volontà di cessare l’attività dello stabilimento”.

Così l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Paglia commentando l’esito del tavolo di salvaguardia occupazionale svoltosi oggi nella sede della Città metropolitana di Bologna, relativo alla crisi della TracMec di Mordano (Bo), impresa attiva nella produzione di macchinari per l’industria estrattiva la cui proprietà ha avviato, lo scorso 17 ottobre, una nuova procedura di licenziamento collettivo.

“Crediamo- aggiunge Paglia- che ci possano essere gli estremi per un accordo, con l’utilizzo della cassa integrazione straordinaria per cessazione e la massima tutela possibile per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.