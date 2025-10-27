Crisi TracMec di Mordano, verso il ritiro della procedura di licenziamento

“L’annuncio della disponibilità dell’azienda a ritirare i licenziamenti è indubbiamente un passo avanti, anche se non possiamo che prendere atto del permanere della volontà di cessare l’attività dello stabilimento”.
Così l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Paglia commentando l’esito del tavolo di salvaguardia occupazionale svoltosi oggi nella sede della Città metropolitana di Bologna, relativo alla crisi della TracMec di Mordano (Bo), impresa attiva nella produzione di macchinari per l’industria estrattiva la cui proprietà ha avviato, lo scorso 17 ottobre, una nuova procedura di licenziamento collettivo.
“Crediamo- aggiunge Paglia- che ci possano essere gli estremi per un accordo, con l’utilizzo della cassa integrazione straordinaria per cessazione e la massima tutela possibile per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti”.