Lesioni personali: 32enne condannato, va in carcere

Nel 2017, un giovane africano di 32 anni si rese responsabile del reato di lesioni personali. A seguito delle indagini e del relativo processo, il Tribunale Ordinario di Mantova, il 15 novembre 2022, lo condannò a sei mesi di reclusione. La sentenza acquisì carattere definitivo il 31 marzo 2023.

I fatti risalgono al 17 aprile 2017, quando, secondo quanto emerso, l’uomo si trovava a Viadana. Una lite, scaturita da dissidi pregressi con il nipote della vittima, divenne il motivo del reato. Il nipote cercava di intervenire per riportare calma e chiarire la situazione, ma la reazione del 32enne fu violenta: agì con minacce e colpì ripetutamente la vittima al volto. La situazione si placò solo grazie all’intervento dei familiari della vittima e, successivamente, delle forze dell’ordine.

La persona ferita fu trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Casalmaggiore, dove le vennero diagnosticate policontusioni e una frattura alle ossa nasali, con una prognosi di 21 giorni. In seguito all’iter processuale, il Tribunale emanò una condanna a sei mesi di reclusione per lesioni personali.

Sebbene fosse stata inizialmente avanzata la proposta di esecuzione presso il domicilio della pena detentiva, questa venne rigettata il 22 ottobre scorso dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia. Pertanto, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova revocò il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione.

Fu emesso un ordine agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria per arrestare l’uomo e trasferirlo nel più vicino istituto penitenziario per espiare la pena. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Poviglio hanno rintracciato e arrestato l’uomo, portando a compimento l’esecuzione dell’ordine. Dopo le formalità di rito in caserma, il 32enne è stato trasferito al carcere del capoluogo reggiano per iniziare a scontare la pena detentiva.