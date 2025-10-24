Sciopero di 24 ore lunedì 27 ottobre per i lavoratori Ausl IRCCS di Reggio Emilia

Per la giornata di lunedì 27 ottobre 2025 l’associazione sindacale FIALS ha proclamato uno sciopero di 24 ore dalle ore 7 del 27 ottobre alle ore 7 del 28 ottobre del Comparto Sanità dei lavoratori dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia.
Nel rispetto del diritto di sciopero, in quella giornata saranno garantite, secondo le disposizioni normative vigenti, le prestazioni riferite all’assistenza sanitaria d’urgenza, comprese le prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, di supporto all’espletamento dell’attività di emergenza-urgenza.