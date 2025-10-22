Il 24 ottobre lo spettacolo: “È sempre colpa del cavallo” al Teatro San Prospero a favore di Croce Verde

Uno spettacolo davvero da non perdere, perché promette di regalare tanto divertimento e perché avrà un obiettivo solidale importante: sostenere un progetto della Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio. Venerdì 24 ottobre, alle ore 21, al Teatro San Prospero, la Compagnia del Cavallo metterà in scena “È sempre colpa del cavallo”, una commedia irresistibile per festeggiare i 111 anni di fondazione di Croce Verde Reggio Emilia.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo Doblò per i servizi sociali. Gesta eroiche, dèi, battaglie e morte: l’ambiente in cui si muovono i personaggi dello spettacolo è quello della mitologia greca e della guerra di Troia. La commedia però è una rappresentazione che ri-mescola eroi, conflitti e divino, dando una nuova luce a questa storia eterna, con un’unica certezza: il cavallo l’ha combinata davvero grossa. Lo spettacolo è stato scritto da Patrizia Annigoni, da un’idea di Franco Bonilauri, mentre la regia è di Carla Manoli. Per assistere allo spettacolo è possibile prenotare il biglietto su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/tutta-colpa-del-cavallo/282693).

“Invitiamo tutti a partecipare alla serata – afferma la Presidentessa della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea, Maria Teresa Cozza – perché sarà un bel momento di festeggiare insieme, e perché si tratta davvero di uno spettacolo molto divertente. Ringraziamo il Consorzio Consulenti Finanziari Fideuram – Reggio Emilia, la Compagnia del Cavallo e il Teatro San Prospero che hanno collaborato e contribuito in modo determinante a questa serata”.

Il nuovo mezzo che Croce Verde intende acquistare sarà utilizzato per i servizi sociali che includono il trasporto di persone non autosufficienti, l’assistenza a centri diurni e il trasporto di persone che devono sottoporsi a dialisi o altri trasporti ospedalieri programmati.

Il 24 ottobre 1914 è la data che sancisce la nascita ufficiale di Croce Verde Reggio Emilia e del suo statuto. Da allora, la Pubblica Assistenza non ha mai smesso di offrire i propri servizi alla città.