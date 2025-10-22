A Reggio Emilia oltre 34 milioni sulla mobilità ciclabile

Una città sempre più sostenibile e a misura di bicicletta: prosegue l’impegno del Comune di Reggio Emilia sul tema della ciclabilità, in attuazione del BiciPlan 2024, lo strumento di pianificazione della mobilità ciclabile che è parte del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile.

L’impegno per valorizzare la rete ciclabile cittadina come valida alternativa all’uso dell’auto e renderla sempre più sicura nel primo biennio di mandato ha visto realizzare e avviare opere per 9.289.277 euro, di cui 6.943.277 grazie a fondi Pnrr e Foi (fondi opere indifferibili), 400.000 euro di contributi della Regione Emilia-Romagna e 1.685.774 euro della Provincia. Nello stesso periodo è stata completata la progettazione di opere connesse alla ciclabilità per un totale di 24.179.185 euro, di cui 12.006.000 euro Pnrr e Foi e 688.930 euro di fondi regionali.

Investimenti che hanno consentito di realizzare diversi interventi sul territorio comunale, a partire dal completamento della Superciclabile Nord-Sud e della ciclovia 1 e 2 San Lazzaro-centro città, fino ad arrivare alla realizzazione di una pista ciclabile in Zona Annonaria, in via Don Verità, il ponte del Gattaglio e che consentiranno la realizzazione di connessioni ciclopedonali sicure e adeguate alle nuove esigenze di mobilità sostenibile.

A questi si aggiungono 1.409.000 euro nel biennio 2024-2025 stanziati dal Comune per adeguamento, manutenzione, integrazione delle infrastrutture ciclabili esistenti per un totale complessivo di 34.877.462 euro di investimenti sulla ciclabilità di cui 13.179.480 euro di risorse comunali.

Il punto su progetti e investimenti è stato fatto questa mattina dal vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Lanfranco De Franco, dall’assessora alle Politiche per il clima e la mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini e dalla dirigente del Servizio Infrastrutture stradali e reti Ursula Montanari. “Ci troviamo di fronte a un investimento significativo che supera i 34 milioni di euro sul tema della ciclabilità – dice il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Lanfranco De Franco – realizzato grazie a Fondi Pnrr e contributi regionali, cui si aggiungono risorse comunali pari a 13 milioni. Si tratta di lavori che valorizzano la rete ciclabile cittadina come valida alternativa all’uso dell’auto e che consentiranno di rendere più agevoli e sicuri gli spostamenti di pedoni e i ciclisti che decidono di muoversi in modo sostenibile e di tutti quei lavoratori che quotidianamente scelgono la bicicletta per spostarsi verso i distretti produttivi cittadini, come Mancasale”.

“Si tratta di interventi importanti – dice l’assessora Carlotta Bonvicini – che ci permettono continuare a dare attuazione al Biciplan, programmando in modo strutturato nuovi interventi e destinando risorse per completare la rete ciclabile cittadina, così da favorire una mobilità sempre più sostenibile e integrata, che va incentivata e promossa fra i cittadini. Parallelamente confermiamo l’impegno a rafforzare gli investimenti dedicati alla manutenzione dell’esistente, garantendo la progressiva implementazione della sicurezza come elemento guida di ogni intervento”.

La rete ciclabile di Reggio Emilia è oggi composta da 275,7 chilometri di piste di cui 100 chilometri di ciclovie+superciclabili (rete portante del Biciplan 2024), corrispondenti al 62% della rete pianificata dal nuovo Biciplan e 36 chilometri di percorsi immersi nel verde (Greenway).

INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE – Nell’ambito delle progettazioni con fondi Pnrr è in corso il completamento delle ciclovia 1 e 2 San Lazzaro-centro città, lungo via Emilia Ospizio, per il miglioramento dei collegamenti ciclabili fra Polo universitario San Lazzaro e Stazione Ferroviaria e per aumentare le condizioni di sicurezza del tratto ciclabile. I lavori prevedono la realizzazione di una infrastruttura in sede propria destinata alla ciclabilità, con la creazione di alcuni tratti di completamento delle ciclovie 1 (lungo via Pasteur, per un tratto di circa 700 metri) e 2 (lungo via Cialdini, per un tratto di circa 400 metri). Il progetto, che sarà terminato entro il 2025, è interamente finanziato con risorse Pnrr pari a 487 mila euro.

Entro la fine dell’anno è prevista anche la conclusione dei lavori di asfaltatura dell’ultimo tratto della Superciclabile Nord-Sud che, passando da via Gramsci, collegherà la Stazione Av Mediopadana, al confine Nord del territorio comunale di Reggio Emilia, con Bagnolo in Piano. La pista, in sede propria e a doppio senso di marcia con illuminazione dedicata, ha l’obiettivo di creare un collegamento diretto ed efficiente fra i quartieri Sud, Centro storico, Stazione Av Mediopadana e il comune di Bagnolo in Piano, dando continuità alla rete ciclistica portante prevista nel BiciPlan, in particolare alla ciclovia 11 e servendo nello stesso tempo zone vocate allo studio e al lavoro, prima fra tutte il Parco Industriale di Mancasale.

Sono invece terminati i lavori del tratto di Ciclovia 1 ovest “Gaida – Centro Storico” compresi all’interno dell’abitato di Cella: l’intervento si inserisce nel progetto più ampio di riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella, realizzato grazie a risorse Pnrr pari a 2.640.000 euro. In particolare in questo tratto è stata realizzata una pista ciclopedonale in sede propria lungo il lato nord della via Emilia nel tratto compreso tra via Spartaco e via Guardanavona, per una lunghezza complessiva pari a circa 2,6 km. Al momento i lavori si sono spostati nella parte di via Emilia all’interno di Cadè e Gaida dove verrà riqualificata anche la pista ciclabile esistente sul lato sud della via Emilia, il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione del parapetto a oggi ammalorato.

Infine, nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana della Zona Annonaria (il polo produttivo compreso tra il torrente Crostolo, la ferrovia Milano-Bologna e viale Martiri di Piazza Tien An Men (tangenziale Nord di Reggio Emilia), è prevista la conclusione entro marzo 2026 dei lavori per la pista ciclabile su via Don Giovanni Verità, delle connessioni ciclabili lungo le vie Ginzburg, Nagasaki e Hiroshima, oltre alla realizzazione di nuovi attraversamenti ciclopedonali dotati di illuminazione dedicata. L’investimento complessivo per l’intero quartiere è di 850.000 euro di fondi Pnrr.

A questi lavori si aggiungono quelli del terzo stralcio del progetto Connessioni sostenibili, finalizzato al potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale. A oggi è terminata la realizzazione dei due percorsi ciclopedonali monodirezionali nei tratti urbani di via Anna Frank a Giarola e Sabbione, mentre si concluderà a breve il cantiere per la realizzazione del collegamento lungo via Comparoni con la ciclabile già esistente in direzione Gavasseto, in attesa di un nulla osta da parte dell’Aeronautica militare per poter superare l’interferenza con l’oleodotto militare. L’intervento prevede un investimento di 2.100.000 euro, di cui 400.000 euro di finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna, 1.660.000 euro da parte della Provincia e 40.225 di cofinanziamento da parte del Comune.

Vale la pensa ricordare che negli ultimi due anni sono stati portati a compimento i lavori per la realizzazione della Superciclabile sud di collegamento tra Rivalta e il Gattaglio, interamente finanziati da fondi Pnrr per un totale di 860.238 euro, e la nuova passerella ciclopedonale del Gattaglio per un valore di 1.192.000 euro finanziata in parte da fondi Pnrr e in parte da risorse comunali.

MANUTENZIONI – Al momento sono in corso lavori di manutenzione straordinaria lungo la ciclabile di via Papa Giovanni XXIII con la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, per un importo complessivo di 500.000 euro. A seguire il cantiere si sposterà su via Rinaldi, a Cavazzoli, per proseguire verso Roncocesi.

Nel 2025 sono stati stanziati 400.000 euro per le manutenzioni delle ciclovie che saranno utilizzati per gli interventi lungo la ciclovia numero 8 “Roncocesi – Cavazzoli – Centro” e la ciclovia numero 12 “Massenzatico – Gavassa – Centro”. A queste risorse si aggiungono 200.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria delle ciclabili che avrà ad oggetto i tratti lungo via J.F. Kennedy, via Dante Zanichelli e via Mutilati del Lavoro.

Nel corso degli ultimi due anni sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria di percorsi ciclabili per un importo di 709.000 euro lungo le seguenti vie: Adua, Agosti, Bligny, Bolognesi, Della Costituzione, Gorizia, Hiroshima – Kennedy – Lincoln – Martini – Parco del Crostolo – Premuda – Zambonini, vie Baldoni, Morandi Rodolfo, Bari, Canale Di Secchia, Martiri Di Cervarolo, Samoggia, Amendola, Tassoni, Piave, Fratelli Cervi, Samoggia, Lincoln e Dei Mille.

PROSSIMI INTERVENTI – Nei primi mesi del 2026 partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna, finanziato con fondi del Comune e del Ministero dell’Interno (ex Pnrr), che permetterà di avere connessioni ciclabili e pedonali ampie e sicure tra il centro storico e l’area nord di Reggio Emilia, creando nel contempo una nuova piazza fruibile dalla comunità in corrispondenza di Porta Santa Croce.

Partirà nel 2026 anche la realizzazione del nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale di collegamento tra il Campus San Lazzaro e il nuovo Parco dello Sport, nell’ambito della più ampia riqualificazione urbana dei quartieri Ospizio e San Lazzaro finanziato da fondi propri e Ministero dell’Interno (ex Pnrr) per un investimento complessivo di 4.296.000 euro. L’intervento consentirà di riqualificare l’area a sud della ferrovia, trasformandola in un’area verde fruibile sulla quale sarà realizzata la rampa di accesso ciclabile al ponte. Dalla passerella a nord della ferrovia si potrà accedere direttamente alla Stazione San Lazzaro oppure percorrere la rampa di collegamento con il futuro campo di atletica.

Sempre nei quartieri Ospizio e San Lazzaro, nel corso del 2026 partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte, anch’essi finanziati da fondi propri e Ministero dell’Interno (ex Pnrr) per un investimento complessivo di 1.790.000 euro, attualmente in fase di appalto.

È inoltre in corso di progettazione l’intervento di completamento della ciclovia 9 e della greenway Crostolo, che si focalizza sul tratto tra via dei Gonzaga e la frazione di Sesso. Permetterà un collegamento ciclabile efficace e sicuro fra il centro storico di Reggio Emilia e la sua direttrice Nord-ovest da via dei Gonzaga verso la frazione di Villa Sesso riqualificando la ciclovia 9 che può intercettare quote consistenti di spostamenti ricorrenti sui tragitti casa-lavoro e casa-scuola. Contestualmente l’intervento garantirà la continuità della Greenway del Crostolo che interessa lo stesso territorio snodandosi a ovest della ciclovia 9. Il progetto prevede un investimento di circa 985 mila euro ed è finanziato dalla Regione e Comune.

Nei mesi scorsi è stata infine affidata la progettazione del primo stralcio per messa in sicurezza e fluidificazione dell’asse attrezzato/sottopasso via Emilia che prevede la progettazione di due sottopassaggi ciclopedonali volti a eliminare gli attraversamenti semaforizzati lungo via Hiroshima in corrispondenza dell’intersezione con via Kennedy, per un importo di 4.810.000 euro.

Anche nei prossimi anni l’attenzione sul mondo della ciclabilità sarà alta. Sono infatti state stanziate le risorse per numerosi interventi: