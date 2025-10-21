Aggredisce e rapina un uomo del cellulare, denunciato a Reggio Emilia

Nella mattina di ieri, lunedì 20 ottobre, intorno alle ore 10:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato intervenivano in stazione “Storica” in quanto personale della Polizia Ferroviaria riferiva della presenza nei propri uffici di un soggetto di origini straniere che dichiarava di essere stato aggredito poco prima in via Agosti.
Giunti sul posto, gli agenti prendevano contatti con la presunta vittima, la quale riferiva che, poco prima, mentre transitava in via Agosti sarebbe stata percossa a mani nude, senza riportare però ferite evidenti, da un soggetto a lui sconosciuto, che si impossessava del suo telefono cellulare per poi scappare a bordo di una bicicletta.
Dopo aver ricevuto tutte le descrizioni in merito alla fisionomia e al vestiario del presunto autore, gli operatori della Polizia di Stato si mettevano subito sulle sue tracce. Dopo qualche minuto, sempre nei pressi della stazione “Storica”, veniva rintracciato un soggetto perfettamente corrispondente alle descrizioni fornite.
Si trattava di un 29enne originario del Burkina Faso, già noto alle forze di polizia per via di alcuni precedenti prevalentemente per reati contro la persona e il patrimonio che, seppur riconosciuto come l’autore della rapina, anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente, non si trovava più in possesso del telefono cellulare sottratto poco prima.
Il 29enne veniva condotto presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di rapina.