mercoledì, 15 Ottobre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
Sustainability: Unioncamere Emilia-Romagna offre un servizio gratuito per la transizione sostenibile delle imprese

EconomiaRegione
Tempo di lettura Less than 1 min.

Prossimi appuntamenti: 22 e 30 ottobre

Il sistema camerale dell’Emilia-Romagna mette a disposizione delle imprese regionali SUSTAINability, un servizio gratuito e personalizzato per guidarle nella transizione ecologica e sociale.

Il servizio SUSTAINability offre alle imprese:

  • Una diagnosi immediata: utilizzando una piattaforma dedicata e guidata, l’impresa ottiene un report strutturato sul proprio livello di sostenibilità. Nel report vengono subito evidenziate le aree di miglioramento e le strategie mirate per rafforzare la governance.
  • Un confronto one to one con l’esperto: una volta ottenuto il report, l’azienda può fissare un incontro individuale e personalizzato, della durata di 1 ora, con esperti specializzati. Un supporto concreto e su misura per affrontare le criticità specifiche.

I prossimi incontri si svolgeranno il 22 e il 30 ottobre.

Saranno così l’occasione per aiutare le aziende a:

  • Migliorare i processi aziendali per una maggiore efficienza.
  • Ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche ecologiche.
  • Accrescere la competitività nel mercato.

Per partecipare iscrizioni on line direttamente dal sito di Unioncamere Emilia-Romagna www.ucer.camcom.it.

 

















Redazione 1

