Sustainability: Unioncamere Emilia-Romagna offre un servizio gratuito per la transizione sostenibile delle imprese

Il sistema camerale dell’Emilia-Romagna mette a disposizione delle imprese regionali SUSTAINability, un servizio gratuito e personalizzato per guidarle nella transizione ecologica e sociale.
Il servizio SUSTAINability offre alle imprese:
- Una diagnosi immediata: utilizzando una piattaforma dedicata e guidata, l’impresa ottiene un report strutturato sul proprio livello di sostenibilità. Nel report vengono subito evidenziate le aree di miglioramento e le strategie mirate per rafforzare la governance.
- Un confronto one to one con l’esperto: una volta ottenuto il report, l’azienda può fissare un incontro individuale e personalizzato, della durata di 1 ora, con esperti specializzati. Un supporto concreto e su misura per affrontare le criticità specifiche.
I prossimi incontri si svolgeranno il 22 e il 30 ottobre.
Saranno così l’occasione per aiutare le aziende a:
- Migliorare i processi aziendali per una maggiore efficienza.
- Ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche ecologiche.
- Accrescere la competitività nel mercato.
Per partecipare iscrizioni on line direttamente dal sito di Unioncamere Emilia-Romagna www.ucer.camcom.it.