Nei giorni scorsi a Bologna l’ “Emilia Romagna Rescue Challenge”

BolognaRegione
Si è svolta nei giorni scorsi a Bologna, presso la sede della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, la prima edizione della “Emilia Romagna Rescue Challenge”, evento formativo dedicato alle tecniche di estricazione dopo incidenti stradali.

All’iniziativa hanno partecipato i Comandi provinciali dell’Emilia-Romagna, ciascuno con una squadra di sei operatori e un funzionario di riferimento. Sono stati allestiti nove scenari incidentali complessi, diversi per disposizione dei veicoli e presenza di ostacoli urbani, per riprodurre le condizioni operative reali.

La giornata ha avuto come obiettivo principale l’approfondimento di tre aspetti chiave: comunicazione, visione d’insieme dello scenario e stabilizzazione dei veicoli.

















