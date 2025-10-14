Domenica 19 ottobre torna a Castel San Pietro il Mercato Straordinario d’autunno

Anche quest’anno, nel rispetto di una ormai consolidata consuetudine, il mese di ottobre a Castel San Pietro Terme si arricchisce con l’atteso appuntamento autunnale del Mercato Straordinario, in programma domenica 19 ottobre 2025 dalle ore 8.00 alle 20.00 nel centro cittadino.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione turistica Pro Loco e con il patrocinio delle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio-Ascom, Confartigianato e CNA del territorio imolese, rappresenta un’importante occasione di valorizzazione economica e turistica per il territorio. Ogni anno infatti la giornata dedicata al mercato straordinario attira un pubblico numeroso, composto non solo da cittadini di Castel San Pietro Terme, ma anche da visitatori provenienti da fuori, trasformandosi così in un’occasione ideale per scoprire l’atmosfera accogliente e il fascino del nostro centro storico, con le sue bellezze architettoniche e le specialità locali.

Per tutta la giornata sarà possibile passeggiare tra le bancarelle del mercato (un’edizione speciale del tradizionale Mercato Ambulante del lunedì) che per l’occasione si svolge eccezionalmente di domenica. Le vie del centro si animeranno di colori, chiacchiere e tante bancarelle diverse, creando un’atmosfera vivace e piacevole, ideale per fare acquisti, incontrarsi e godersi il cuore della città.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera quest’anno, a partire dalle ore 15.30 è prevista la distribuzione gratuita di caldarroste, vin brulè e ciambella, per regalare a tutti i presenti un assaggio dei sapori autunnali più tipici e accoglienti. Anche i negozi del centro aderiscono all’iniziativa, restando aperti per tutta la giornata, in modo da offrire ai visitatori un’ulteriore occasione di shopping e scoperta delle attività locali.

Il Mercato Straordinario d’Autunno si conferma così un appuntamento significativo per la comunità, unendo tradizione, promozione commerciale e ospitalità in un’unica giornata pensata per valorizzare il tessuto urbano e sociale di Castel San Pietro Terme.