Scuola, “La Provincia orienta”: primo incontro dedicato alle famiglie

La Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, promuove giovedì 16 ottobre 2025, dalle 17.30 alle 20.00, il primo appuntamento del programma La Provincia che orienta, dedicato alle famiglie degli studenti di terza media.

L’incontro si terrà in presenza presso l’Aula Magna “Pietro Manodori” dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Palazzo Dossetti, viale Allegri 9, Reggio Emilia), fino ad esaurimento dei posti disponibili, e sarà trasmesso in streaming presso tutte le scuole secondarie di primo grado del territorio provinciale. Non è necessaria l’iscrizione per partecipare in aula magna.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali della vicepresidente della Provincia, Francesca Bedogni, e del dirigente dell’Ufficio Scolastico XI ambito di Reggio Emilia, Daniele Cottafavi.

Il programma prevede la presentazione dell’offerta scolastica e formativa della provincia di Reggio Emilia, un approfondimento su “I percorsi scolastici: competenze, attitudini e prospettive” a cura di un dirigente scolastico delle scuole superiori, e un dibattito conclusivo con domande e interventi dal pubblico, sia in aula che nelle sedi scolastiche collegate.

“Accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo più adatto significa valorizzare i talenti di ciascuno e costruire comunità più consapevoli – sottolinea la vicepresidente Francesca Bedogni –. Con questi incontri la Provincia rinnova il proprio impegno a favorire un orientamento di qualità, capace di unire informazione, ascolto e collaborazione tra scuola e istituzioni.”

L’evento rientra nel calendario 2025 de La Provincia orienta, il programma di iniziative promosso dall’ente provinciale per sostenere un orientamento scolastico consapevole e inclusivo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, gli istituti superiori e gli enti di formazione professionale.

Link utili: https://www.provincia.re.it/aree-tematiche/istruzione/scuola-e-diritto-allo-studio/servizi-per-lorientamento/la-provincia-orienta/