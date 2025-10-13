Incidente in via Marani a Buco del Signore, grave un anziano

Un uomo di 78 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera a Reggio Emilia quando, intorno alle 20:00 in via Marani a Buco del Signore, per cause da accertare ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un albero. L’uomo, bloccato nell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari inviati dal 118 che lo hanno condotto al Santa Maria Nuova in codice di massima gravità. Sul posto anche la Polizia Locale.