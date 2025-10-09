giovedì, 9 Ottobre 2025
Vìola il provvedimento di allontanamento da casa e finisce in manette nel bolognese

I Carabinieri della Stazione di Zola Pedrosa hanno arrestato un 41enne straniero, già noto alle Forze dell’Ordine, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui era stato destinatario a seguito della denuncia per maltrattamenti in famiglia sporta dalla ex compagna.

L’episodio che ha portato all’arresto dell’uomo nasce dalla segnalazione fatta al numero 112 – N.U.E., da parte di un privato cittadino, il quale ha riferito ai militari di aver sentito i propri vicini di casa litigare, nonché le urla della donna che chiedeva aiuto. La pattuglia dei Carabinieri giungeva subito sul posto, e la malcapitata, spaventata dalla situazione, riferiva agli operanti di essere stata aggredita dall’ex compagno, dopo una lite scaturita per futili motivi. Dopo essere stata tranquillizzata, i Carabinieri chiedevano alla donna se avesse bisogno di cure mediche, ma quest’ultima rifiutava l’intervento del 118.

Dopo accurati accertamenti da parte dei militari operanti, è emerso che il 41enne era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa e dall’allontanamento dalla casa familiare, per cui è stato immediatamente tratto in arresto. Dopo l’udienza, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla medesima misura cautelare in atto, con applicazione del dispositivo cosiddetto “braccialetto elettronico”.

















