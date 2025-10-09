Quattro casolari occupati abusivamente nel reggiano

Nella giornata di ieri, 8 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario d’Enza, congiuntamente ai militari delle Stazioni di Bibbiano e Quattro Castella, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Sant’Ilario d’Enza e Montecchio Emilia. Nel corso delle operazioni i militari hanno ispezionato quattro casolari, situati nelle aree rurali dei due comuni, all’interno dei quali hanno sorpreso otto cittadini extracomunitari di origine nordafricana, tutti di nazionalità marocchina, che bivaccavano abusivamente negli edifici, occupandoli senza alcun titolo legittimo.

A seguito della formalizzazione delle denunce da parte dei titolari degli immobili, con l’accusa di invasione di terreni o edifici i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano, otto uomini di età compresa fra i 21 ed i 41 anni, tutti senza fissa dimora. Uno di loro, risultato essere clandestino, è stato invitato a presentarsi presso la locale questura per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

I fatti risalgono appunto alla giornata di ieri, quando i Carabinieri hanno ispezionato quattro casolari, identificando gli otto cittadini di nazionalità marocchina sorpresi bivaccare abusivamente negli edifici, occupati senza alcun titolo legittimo considerata la presenza di numerosi effetti personali degli stessi. Veniva constatato come alcuni locali erano adibiti a cucina con la presenza di fornelli e relative bombole GPL, altri locali erano adibiti a bagni, poiché sul pavimento vi era una cospicua presenza di rifiuti e di escrementi di varia natura. Una delle otto persone, sprovvista di permesso di soggiorno, è stata invitata a presentarsi presso la Questura di Reggio Emilia per la regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale. Tutti sono stati denunciati alla procura reggiana per il reato di invasione di terreni o edifici.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.