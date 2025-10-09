Niccolò Fabi con il suo “Libertà negli occhi” lunedì 13 ottobre al Teatro EuropAuditorium di Bologna

É appena cominciato il nuovo tour di Niccolò Fabi che, ad ottobre e novembre, attraverserà la penisola calcando i palchi dei principali teatri d’Italia con uno spettacolo che si preannuncia intenso, coinvolgente e profondamente emotivo. Un’ occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo album, “Libertà negli occhi”, ma anche per riscoprire alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. L’artista farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 13 ottobre 2025 alle 21:00.

La scaletta, pensata con cura, guiderà il pubblico in un vero e proprio viaggio interiore: intimo e collettivo al tempo stesso, in cui le parole si intrecceranno alla musica per creare un’atmosfera immersiva e sospesa. Sul palco, insieme a Niccolò Fabi, ci saranno gli artisti che hanno condiviso insieme a lui il percorso creativo del nuovo album e che sono da sempre parte integrante del suo universo musicale: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia. A loro si uniscono i giovani Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, che hanno partecipato alla registrazione dell’album nella baita di montagna in Val di Sole.

“Libertà negli occhi”, decimo album di inediti di Niccolò Fabi, è il risultato di una vera e propria residenza artistica in una baita di montagna. Un modo antico, ma abbastanza inusuale di questi tempi, di pensare alla creazione di un disco.

info@teatroeuropa.it – 051.372540