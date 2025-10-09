giovedì, 9 Ottobre 2025
L’Università di Bologna si prepara a correre con la città, per la Termal Bologna Marathon 2026

La Termal Bologna Marathon torna con la sua quinta edizione e lo fa con un'importante novità: per la prima volta, l'Università di Bologna è partner ufficiale della manifestazione che sarà dedicata a “Bologna la Dotta”

Torna la Termal Bologna Marathon che, per la sua quinta edizione, si svolgerà a Bologna il 1° marzo 2026. Il cuore tematico della manifestazione, questa volta, sarà “Bologna la Dotta” (dopo “Bologna la Turrita” nel 2024 e “Bologna la Grassa”nel 2025), un omaggio al ruolo centrale che la conoscenza, la cultura e l’istruzione hanno nella storia della città.

A dare ancora più forza a questo messaggio è la collaborazione con l’Università di Bologna, che nel 2026 “scenderà in piazza” insieme a migliaia di runner per ribadire il valore della formazione come motore di crescita personale e collettiva.

Il nuovo claim dell’evento, “Think Smart Run Far”, diventa così una sintesi perfetta dell’incontro tra il mondo accademico e quello sportivo: un invito a unire intelligenza e determinazione, conoscenza e resilienza: la stessa forza che serve per affrontare un percorso accademico si ritrova in ogni maratoneta che corre verso il traguardo.

L’obiettivo è chiaro: coinvolgere sempre più le nuove generazioni, mostrando come la corsa possa diventare metafora di un cammino di crescita personale e collettiva.

“Siamo orgogliosi di essere entrati ufficialmente, per questa edizione, tra i partner della manifestazione grazie a un accordo quadro di collaborazione che definisce iniziative comuni in ambito comunicativo, logistico e solidale. – afferma il Rettore Giovanni Molari – L’Università di Bologna non è soltanto un luogo di studio e ricerca, ma anche una comunità viva che dialoga con la città. Think Smart Run Far interpreta al meglio i valori che condividiamo: la passione per la conoscenza, la determinazione nel raggiungere obiettivi ambiziosi e la volontà di crescere insieme, passo dopo passo”.

“Siamo profondamente soddisfatti della collaborazione con l’Università di Bologna – continua la Presidente Teresa Lopilato – Questa sinergia, che aggiunge prestigio alla Bologna Marathon, ne rafforza il significato: dimostra come un evento sportivo sia capace di trasformarsi in un’occasione di dialogo e di diffusione di principi fondamentali. Ringraziamo l’Ateneo per aver condiviso con noi la possibilità di trasmettere, attraverso lo sport, ai giovani che a Bologna costruiscono il loro futuro valori comuni di passione, determinazione, impegno e crescita.

 

Come e dove si svolgerà l’evento

La Termal Bologna Marathon si conferma un appuntamento di respiro internazionale, capace di attrarre atleti da tutta Italia e dall’estero.

Sport, storia, arte, musica e gastronomia si intrecciano nel cuore di Bologna, trasformando la città in un grande palcoscenico di comunità e condivisione.

Il programma prevede:

  •      Maratona (42,195 km)
  •      30 km dei Portici
  •      Run Tune Up (21,097 km), giunta alla XXII edizione
  •      City Run di 5 km, aperta a tutti
  •      Kids Marathon, pensata per i più piccoli

Piazza Maggiore sarà il centro della manifestazione, punto d’arrivo delle gare e sede del Marathon Village, animato per tutto il weekend da attività, incontri, presentazioni e appuntamenti culturali e musicali.

 

Qualche dato

L’edizione 2026 si preannuncia da record: oltre 8.000 partecipanti alle gare competitive e 3.000 runner agli eventi ludico-motori, per un totale di 11.000 iscritti. Considerando accompagnatori, pubblico e visitatori, Bologna accoglierà oltre 40.000 persone in tre giorni di sport, energia e partecipazione.

















