Domenica 12 ottobre alle ore 21.00 la Fondazione MAST ospita una conversazione tra Paolo Benanti e Matteo Maria Zuppi dal titolo “L’animale umano e la macchina” moderata da Marco Damilano.

Il crescente uso dell’intelligenza artificiale sta sollevando profonde questioni etiche e filosofiche sul ruolo e sull’identità dell’umano. Paolo Benanti e Matteo Maria Zuppi riflettono sulle implicazioni dello sviluppo tecnologico nella nostra società e sull’equilibrio tra digitalizzazione e tutela della dimensione umana.

Incontro organizzato da Pandora Rivista in collaborazione con Fondazione MAST, nell’ambito del Festival del Presente – Dialoghi di Pandora Rivista “Forme del caos. Disordine, complessità, trasformazione” (1-19 ottobre 2025).

Ingresso gratuito su prenotazione su www.mast.org

Paolo Benanti, Francescano del Terzo Ordine Regolare, teologo e docente alla Pontificia Università Gregoriana e all’Università LUISS “Guido Carli”. È stato consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia.

Matteo Maria Zuppi, Cardinale, arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Marco Damilano, Giornalista, saggista e conduttore de “Il cavallo e la torre” su Rai 3.