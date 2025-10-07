mercoledì, 8 Ottobre 2025
Furto e riciclaggio di auto di lusso: 14 misure cautelari tra Italia, Spagna e Belgio

CronacaReggio Emilia
I Carabinieri di Reggio Emilia, sotto il coordinamento della Procura emiliana, hanno smantellato un’associazione transnazionale dedita ai furti e al riciclaggio di auto di lusso. 14 le misure cautelari in esecuzione tra Italia Spagna e Belgio.

Le indagini, condotte con la Polizia federale belga con il supporto delle agenzie europee Europol ed Eurojust, hanno portato alla luce un giro d’affari milionario realizzato attraverso il furto in Italia e Spagna di veicoli di lusso. “Ripuliti” in Belgio, i veicoli partivano dal porto di Anversa alla volta dei mercati degli Emirati Arabi. I pagamenti avvenivano mediante criptovalute, rintracciate dal reparto Antifalsificazione monetaria dei Carabinieri che ha impiegato personale specializzato.

(Fonte: DIRE)

















Redazione 1

