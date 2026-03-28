Reggio Emilia: esce dall’auto dopo il furto ma viene sorpreso dai carabinieri e arrestato

Prosegue incessante l‘attività dei Carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio Emilia nel contrasto ai reati predatori. Durante un servizio di pattugliamento e controllo del territorio, gli agenti hanno sorpreso un giovane nordafricano di 25 anni in flagranza di reato, mentre abbandonava un’auto appena svaligiata lungo Viale Piave, a Reggio Emilia. In suo possesso sono stati ritrovati diversi oggetti rubati, tra cui una felpa, un paio di occhiali da sole, un ventilatore portatile e una pinza multifunzione.

Il ragazzo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato dai militari con l’accusa di furto aggravato. Dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, sotto la direzione del Procuratore Calogero Gaetano Paci. Il procedimento, ancora nella fase delle indagini preliminari, continuerà con ulteriori approfondimenti al fine di valutare e decidere in merito all‘azione penale.

I fatti risalgono alla notte del 27 marzo scorso. Intorno all’una e mezza di notte, mentre si trovavano fermi al semaforo di Piazza Tricolore, i Carabinieri hanno notato il giovane uscire dal lato sinistro di una vettura parcheggiata in Viale Piave. Insospettiti, si sono immediatamente avvicinati e lo hanno bloccato. Dopo aver controllato il veicolo, gli agenti hanno riscontrato che la portiera anteriore sinistra era stata forzata e il vetro infranto. All’interno della sacca nera portata dal ragazzo hanno trovato la refurtiva appena sottratta. Colto in flagrante, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità e è stato condotto negli uffici dei Carabinieri per ulteriori accertamenti. Gli elementi raccolti a suo carico hanno confermato il coinvolgimento nel furto aggravato, motivo per cui è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.