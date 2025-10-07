Bologna: scontri in centro tra forze dell’ordine e manifestanti

(DIRE) Bologna, 7 ott. – Scontri in centro a Bologna tra manifestanti e Forze dell’ordine in via Rizzoli all’altezza di piazza Re Enzo: gli agenti si sono fatti avanti spingendo con gli scudi, sono volate manganellate ed è stato usato l’idrante per disperdere chi ancora era rimasto in piazza stasera per la manifestazione dei Giovani Palestinesi per il 7 ottobre (formalmente vietata). Poco prima c’era stato un altro fronteggiamento in uscita da piazza Maggiore verso via de’ Pignattari tra agenti e manifestanti; un megafono, sponda attivisti, li aveva invitati a indietreggiare dicendo anche se si stava cercando di capire da dove uscire. (Pam/Mac/ Dire)