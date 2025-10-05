Chiuso il Gran Premio d’Indonesia per il Ducati Lenovo Team: Márquez è caduto a causa di un contatto con un avversario, mentre Bagnaia è scivolato

Il Ducati Lenovo Team ha concluso un difficile Gran Premio di Indonesia al Mandalika Circuit. Marc Márquez è stato coinvolto in una caduta innescata da un avversario, mentre Francesco Bagnaia è scivolato nel corso dell’ottavo giro.

Márquez era scattato bene dalla terza fila, inserendosi in sesta posizione. Alla curva sette, è stato travolto da Bezzecchi, cadendo rovinosamente. Marc rientrerà in Spagna per sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Bagnaia, partito dalla sedicesima posizione, ha perso l’anteriore all’ottavo passaggio, all’ultima curva.

Al termine del diciottesimo Gran Premio della stagione, Marc Márquez, già laureatosi Campione del Mondo, è a quota 545 punti. Francesco Bagnaia è terzo, a 88 lunghezze di distanza dal secondo posto occupato da Alex Márquez. La Triple Crown è completata dal Titolo Team conquistato dal Ducati Lenovo Team e dal Titolo Costruttori ottenuto da Ducati.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista il 17 ottobre per affrontare il quartultimo appuntamento della stagione al Phillip Island Grand Prix Circuit in Australia.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – DNF

“Ovviamente sono amareggiato perché si tratta nuovamente del lato destro, in questo caso pare si tratti della clavicola. Una volta rientrato a Madrid mi sottoporrò a ulteriori accertamenti per verificare l’entità esatta dell’infortunio. Queste sono le corse, sono cose che possono succedere, e Marco (Bezzecchi) è passato a scusarsi. Cercherò di tornare il più presto possibile, ma sicuramente rispettando appieno i tempi di recupero”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – DNF

“È stato un weekend molto deludente, soprattutto nel confronto con quello precedente. Questo non è mai stato un tracciato facile per me, ma in passato ho sempre ottenuto dei buoni risultati. Voglio scusarmi con la squadra per la caduta: stavo spingendo per chiudere il gap con i piloti davanti a me, nonostante la mancanza di feeling. Non siamo purtroppo riusciti a cambiare l’inerzia di questo fine settimana, ma sono sicuro che guardando ai dati gli ingegneri troveranno la soluzione per i prossimi Gran Premi, per poter lottare per la top 3 in campionato”.