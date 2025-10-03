Sant’Ilario d’Enza: condannato per furto aggravato in abitazione, finisce in carcere

In concorso con altre persone, a Fontanellato di Parma, si rese responsabile di un furto in abitazione. Si tratta di una 46enne marocchino residente a Sant’Ilario d’Enza, che nella notte dell’8 settembre del 2018, insieme ad altre due persone, a bordo di un’autovettura si introdussero nel cortile di una privata abitazione, asportando una matassa di 20 kg di rame. Durante la fuga vennero sorpresi dal proprietario dell’abitazione.

La denuncia da parte della vittima, e le successive indagini dei carabinieri, permisero di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti del 46enne. A seguito dell’iter processuale con sentenza emessa nel marzo 2025 dal tribunale ordinario di Parma, divenuta definitiva a settembre, l’uomo è stato riconosciuto colpevole e condannato alla pena di 2 anni oltre al recupero della pena pecuniaria di 500 euro. Il 23 settembre scorso, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma emetteva un ordine di carcerazione a carico del 46enne. Il provvedimento restrittivo, trasmesso ai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, ha visto i militari rintracciare l’uomo che, al termine delle formalità di rito, veniva condotto in carcere.