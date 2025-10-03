Piano sosta, AUSL Reggio Emilia: “Il confronto con i sindacati non è mai mancato e proseguirà nelle prossime settimane”  

“Il confronto fra Ausl e sindacati sul nuovo piano sosta non è mai mancato e proseguirà anche nelle prossime settimane” . Lo fa sapere l’Azienda con una nota – “L’applicazione delle misure previste rappresenta un progetto “work in progress”, che verrà monitorato in modo continuo e puntuale a partire proprio dal dialogo, costante e proficuo, con le rappresentanze dei lavoratori, per giungere alla migliore soluzione possibile per tutti.

L’Azienda è sempre stata disponibile al confronto con le organizzazioni sindacali, non da oggi, ma intessendo un calendario di confronti nel corso del tempo.

Nell’ultimo anno sono stati convocati infatti tre incontri con le organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza dedicati a questo tema, e un quarto era previsto per lunedì scorso, rinviato poi su richiesta sindacale. A seguito di questo confronto il piano è stato modificato, sulla base anche di alcune proposte sindacali; ad esempio salvaguardando il parcheggio gratuito lato Core di 345 posti, con accesso esclusivo riservato ai dipendenti tramite badge.

Il confronto tra Comune e Azienda USL IRCCS e organizzazioni sindacali confederali ha inoltre portato all’introduzione delle due ore di parcheggio gratuito in 520 stalli blu per pazienti e familiari” – conclude la nota.