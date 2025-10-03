Nel weekend a Bologna il Primo Salone Nazionale del Libro Lions

Si terrà a Bologna sabato e domenica, 4 ed il 5 ottobre, il Primo Salone Nazionale del Libro Lions, nell’ambito del quale si svolgerà il Convegno “Costruttori di mondi: editoria, letteratura e scrittura a confronto”, ad ingresso libero e gratuito.

L’intento è di creare uno spazio culturale inclusivo, dove si possano mostrare opere, incontrare scrittori, lettori, editori e curiosi, per confrontarsi, dialogare, scoprirsi, condividere.

Il Primo Salone Nazionale del Libro Lions sarà l’occasione per incontrare esperti del settore e approfondire interessanti comuni tematiche. Si rifletterà sull’importanza del potere della narrazione, della scrittura, necessaria per vivere meglio, pensare e sentire, come sull’importanza della lettura, che permette di arricchire il proprio bagaglio culturale e di sviluppare una visione critica della vita.

Organizzato dal Gruppo di Lettura Lions Italy, presieduto da Ivana Sica, il Salone avrà come protagonisti scrittori e lettori provenienti da tutt’Italia, che comun denominatore hanno l’appartenenza alla grande famiglia Lions, sono cioè soci della più grande organizzazione di Club di assistenza a livello mondiale, il Lions Club International.

Nei due giorni di Salone, dalle ore 11 alle ore 19 di sabato 4 e dalle ore 10 alle ore 17 di domenica 5 ottobre, negli spazi dedicati dell’Unahotels Bologna Fiera, tutti i visitatori interessati potranno incontrare gli autori, i relatori, e partecipare agli Incontri del Convegno, tre per ogni giornata. (Programma allegato).

I temi del convegno saranno dedicati a temi cari agli scrittori e ai lettori; il 4 ottobre: la scrittura come bisogno umano (relatrice Ivana Sica), l’Importanza della copertina come invito alla lettura, e la Traduzione tra fedeltà e reinvenzione (Casa Editrice NN). Il 5 ottobre: la Magia dei gruppi di lettura (Elisa Bochicchio), Cosa cerca il lettore in libreria (Andrea Nanni) e un Nuovo sguardo sulla piccola e media editoria (Anna Giada Altomare).

“We Serve” è il motto dei Lions, e fare cultura attraverso il libro è un’attività di servizio privilegiata e trasversale, aperta a tutti, destinata all’arricchimento dell’animo umano.

La lettura trasporta in mondi lontani, sollecita la fantasia e qualche volta è capace di dare risposte a molte domande della vita e far comprendere meglio sé stessi.