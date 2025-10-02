SALUTiamoci, al via un nuovo progetto per la salute e il benessere delle donne over 50

È l’avvio di “SALUTiamoci”, un progetto dedicato alla promozione della salute e del benessere delle donne over 50, promosso dal Comune di Bologna – settore Salute, benessere e autonomia della persona. L’iniziativa, risultato di un percorso di coprogettazione, viene realizzata in collaborazione con la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, Eden Associazione Sportiva Dilettantistica, Armonie Associazione di Donne e M’over Walking Aps.

L’obiettivo del progetto è favorire la consapevolezza corporea e la cura di sé, contribuendo a prevenire disturbi legati a menopausa, osteoporosi e altre condizioni croniche, e a promuovere una migliore qualità della vita.

Tra ottobre e dicembre è in programma un calendario di attività gratuite (in allegato), condotte da professionisti qualificati, per il benessere fisico e relazionale: yoga, pilates, ginnastica pelvica, nordic walking, incontri di confronto e percorsi per lo sviluppo della consapevolezza di sé. Una mattinata sarà interamente dedicata al tema della corretta alimentazione.

Accanto alle attività aperte a tutta la cittadinanza, sono previsti anche percorsi specifici – come arteterapia, tecniche corporee e lavori manuali in piccoli gruppi – riservati alle donne che partecipano ai programmi di sostegno promossi dalla Casa delle donne per non subire violenza.

“Con SALUTiamoci ribadiamo che la salute delle donne, in ogni fase della vita, è un diritto fondamentale che va riconosciuto, tutelato e promosso – sottolinea l’assessora a Welfare e Salute del Comune di Bologna, Matilde Madrid -. Parliamo di prevenzione, di cura di sé, ma anche di relazioni e benessere condiviso: perché la salute non è mai solo individuale, ma nasce da comunità capaci di accogliere e sostenere. Un ringraziamento alle associazioni che hanno reso possibile questo progetto insieme al Comune: insieme affermiamo che la salute delle donne è un bene comune e una priorità di tutte e tutti”.

Per informazioni e iscrizioni:

infobologna@casadonne.it

progettazione@edenparkzone.it