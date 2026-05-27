Nuvolosità variabile al mattino sui rilievi, dove non si esclude la possibilità di brevi e residui piovaschi; temporali pomeridiani sui rilievi appenninici centro-occidentali; nelle ore serali e notturne nuovo impulso perturbato con nuvolosità in aumento e temporali localmente anche intensi, più probabili sul settore centro-occidentale e in prossimità dell’asta del Po.
Temperature minime attorno a 20 gradi e massime in diminuzione comprese tra i 25 gradi sulla costa e i 33 gradi sulle aree di pianura.
Venti prevalentemente diretti dai settori nord-orientali; temporanei rinforzi sulle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.
Mare poco mosso.
Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 28 maggio 2026
Nuvolosità variabile al mattino sui rilievi, dove non si esclude la possibilità di brevi e residui piovaschi; temporali pomeridiani sui rilievi appenninici centro-occidentali; nelle ore serali e notturne nuovo impulso perturbato con nuvolosità in aumento e temporali localmente anche intensi, più probabili sul settore centro-occidentale e in prossimità dell’asta del Po.