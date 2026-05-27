Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 28 maggio 2026

Nuvolosità variabile al mattino sui rilievi, dove non si esclude la possibilità di brevi e residui piovaschi; temporali pomeridiani sui rilievi appenninici centro-occidentali; nelle ore serali e notturne nuovo impulso perturbato con nuvolosità in aumento e temporali localmente anche intensi, più probabili sul settore centro-occidentale e in prossimità dell’asta del Po.

Temperature minime attorno a 20 gradi e massime in diminuzione comprese tra i 25 gradi sulla costa e i 33 gradi sulle aree di pianura.

Venti prevalentemente diretti dai settori nord-orientali; temporanei rinforzi sulle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.

Mare poco mosso.